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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sri Lanka katliamını DEAŞ üstlendi

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Sri Lanka katliamını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Sri Lanka’da pazar günü kilise ve lüks otellere düzenlenen, 312 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu üstlendi. Sri Lankalı yetkililer ise soruşturmada biri Ulusal Tevhid Cemaati olmak üzere iki radikal grup üzerinde duruyor.

SRİ Lanka’da pazar günü Paskalya Yortusu’nda gerçekleşen ve 321 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları Suriye’de işgal altında tuttuğu tüm toprakları kaybettiği açıklanan terör örgütü DEAŞ üstlendi. Örgüte yakın Amaq ajansından yapılan açıklamada, ABD liderliğindeki koalisyon ülkelerinin vatandaşları ve Hıristiyanların hedef alındığı belirtildi. Ancak Amaq herhangi bir delil yayınlamadı. DEAŞ’ın duyurusundan kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene ise yerelde etkili olan Ulusal Tevhid Cemaati dahil iki yerli radikal İslamcı örgütün saldırılardaki sorumluluğunu araştırdıklarını duyurdu. Bakan Wijewardene, ilk değerlendirmelere göre saldırıların, Yeni Zelanda’daki cami katliamlarına bir misilleme olarak gerçekleştirilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

YENİ ZELANDA’DAN YANIT

Parlamentoda açıklamalarda bulunan Sri Lankalı bakan, hükümetin saldırıyı gerçekleştiren ‘radikal İslamcı grupla’ ilgili bilgileri değerlendirdiğini söyledi. Saldırılarla ilgili olarak istihbarata sahip olduklarını ancak bu bilginin yönlendirilmesi konusunda zayıf kalındığını belirten bakan, “Bu bilgi sadece birkaç yetkili arasında kalmış” dedi.

Sri Lankalı yetkililerin, saldırıların Christchurch’deki cami saldırılarına misilleme olarak yapılmış olabileceği yönündeki iddialarına, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in ofisinden yanıt geldi. Sri Lanka’daki soruşturmanın ‘çok erken bir aşamada olduğu’ belirtilerek, “Yeni Zelanda, bu iddiayı sağlamlaştıracak bir istihbarata sahip değil” denildi. Mart ayında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye gerçekleştirilen silahlı terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

TERÖRİST KARDEŞLER

Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktararak, 40’a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti. AFP ajansına konuşan Sri Lankalı polis kaynakları ise iki oteli hedef alan iki saldırganın, Colombolu zengin bir baharat tüccarının oğulları ve kardeş olduğunu söyledi.

BOMBACI SALDIRIYA BÖYLE GİTMİŞ

Dünyayı yasa boğan saldırılara ilişkin bir video görüntüsü ortaya çıktı. Negombo’daki St. Sebastian Kilisesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtilen saldırgan, kiliseye giderken ve kilisede kameralara yansıyor. 110 kişinin öldüğü St. Sebastian kilisesindeki patlama, saldırıların en kanlısı olarak kayda geçmişti.

Sri Lanka katliamını DEAŞ üstlendi

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sri Lanka saldırılarında hayatını kaybeden kurbanların toplu defin işlemleri dün başladı. Gözyaşları içinde gerçekleşen toplu cenaze töreninde, yeni bir saldırı ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

UNICEF: 45 ÇOCUK ÖLDÜ

Tarihin en korkunç terör saldırılarından biriyle sarsılan Sri Lanka’da, Hıristiyanların kutsal kabul ettiği Paskalya gününde sekiz farklı noktaya düzenlenen bombalı saldırılarda kilise ve oteller de hedef alınmıştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, hayatını kaybeden 321 kişiden 45’inin çocuk olduğunu açıkladı. Saldırıda yaklaşık 500 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

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