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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
07.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Sri Lanka Başbakanı’ndan yeni terör türleri uyarısı

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Sri Lanka Başbakanı’ndan yeni terör türleri uyarısı

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Sri Lanka'nın yeni terör çeşitlerine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkede 21 Nisan'da Paskalya günü yaşanan terör saldırılarını araştıran parlamento komitesine ifade verdi.

Sri Lanka'nın "yeni bir terörizm evresi" ile uğraşmak zorunda olduğunu söyleyen Wickremesinghe, "Ülke kendini yeni terör türlerine hazırlamalı." ifadesini kullandı.

"ÜYELER ÖRGÜTLERE İNTERNET SİTELERİ VASITASIYLA KATILABİLİYOR"

Son yıllarda terörizmin farklılaştığını, merkezi bir örgütlenmenin olmadığını dile getiren Wickremesinghe, üyelerin örgütlere internet siteleri vasıtasıyla katılabildiğini söyledi. İnternetin varlığının çok büyük farklılık yarattığına işaret eden Wickremesinghe, sadece Sri Lanka değil bütün dünyanın bununla nasıl başa çıkacağının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Saldırılardan önceki terör tehditleri konusunda ne kendisinin ne de güvenlik biriminin bilgilendirildiğini belirten Wickremesinghe, bu tehditlerle ilgili bilgilendirilmeme nedenine ilişkin şimdiye kadar tatmin edici bir cevap almadığını dile getirdi.

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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