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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Srebrenitsa Soykırımı nedir?

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Srebrenitsa Soykırımı nedir?

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımının kurbanları her yıl 11 Temmuz'da anılmaya devam ediyor. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerce hunharca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı, aradan 23 yıl geçmesine rağmen Boşnak halkı için unutulmayan bir dram olarak görülüyor. Peki, Srebrenitsa Soykırımı nedir?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, meydana gelen soykırımın acısı, aradan geçen 23 yıla rağmen hala taze. Radovan Karadzic ve Ratko Mladic’in emrindeki birliklerin, esir alınan binlerce Boşnak erkeği katlettiğini Srebrenitsa'nın yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli törenlerle anılacak. İşte, büyük bir insanlık dramının yaşandığı Srebrenitsa Soykırımı hakkında detaylar...

SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'na yapılan törenlerde, bugüne kadar 6 bin 575 kurban defnedildi. Soykırımın üzerinden geçen 23 yıla rağmen, bazı kurban yakınları hala eşlerini, oğullarını, babalarını ve kardeşlerini toprağa vermek için beklemeye devam ederken, halen yaklaşık bin kurbanın bulunamaması yakınlarının umutlarını tüketiyor.

Srebrenitsa Soykırımı nedir

1995 yılında Srebrenitsa'da yaşananlar, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından "soykırım" olarak nitelendirilirken, savaş sırasında Bosnalı Sırpların siyasi liderliğini yapan Radovan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu farklı suçlardan 40 yıl hapse mahkum edildi.

ICTY, Srebrenitsa'da işlenen suçlar nedeniyle bugüne kadar 15 kişiyi suçlu bularak hapis cezalarına çarptırdı. Öte yandan, kurban yakınlarının 2002 yılında Hollanda aleyhine başlattığı hukuk mücadelesinde de Lahey'deki bölge mahkemesi Hollanda aleyhine karar verirken, soykırımda hayatlarını kaybeden üç kişinin ölümünde bu ülkenin sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle kurban yakınlarına tazminat ödenmesine hükmetti.

2007 yılında Srebrenitsa Anneleri de aynı kapsamda 6 bin mağdur adına Hollanda aleyhine dava açmış, Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında 300 Boşnak sivilin Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı kısmen suçlu bulmuştu.

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