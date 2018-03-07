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    Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:

    Çin'in Shenyang kentinde soyunma odası ve duşlarda gizlice fotoğraf çekip sevgilisine gönderen kadın yakalandı.

    Çin'in Shenyang kentindeki bir spor salonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı.

    Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.

    Polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.

    Spor salonunda skandal Duştaki kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları pornografik sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.

    Etiketler: spor salonu , Çin , Fotoğraf
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