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    Spor salonunda az kalsın canından oluyordu!

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 20:19 | Son Güncelleme:

    Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla hatrı sayılır bir takipçi sayısına ulaşan genç manken, gittiği spor salonunda idman yaparken az kalsın canından oluyordu.

    23 yaşındaki Marcelle Mancuso, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren bir isim haline geldi... Mankenlikle uğraşan genç kadın, sporunu da yapmayı ihmal etmiyor fakat başına gelen son şey bir hayli korkunç...

    Marcelle Mancuso, geçtiğimiz ay gittiği spor salonunda sakatlandı. 23 yaşındaki genç kadın bir sistemin üzerinde mekik çekerken düştü ve omurgasını çatlattı.

    Spor salonunda az kalsın canından oluyordu

    23 yaşındaki Brezilyalı manken karın kasları için bir benç üzerinde mekik çekerken düştü. Boynunun üzerine düşen genç kadının omurgası çatladı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyata alındı ve omurgasına 6 çivi ve bir titanyum plaka takıldı. Başarılı geçen operasyona rağmen doktorlar sporu çok seven kadına üzücü bir haber verdi: Genç kadın hayatının sonuna yürüyememe ihtimali vardı.


    Spor salonunda az kalsın canından oluyordu

    Fakat aylar boyunca fizyoterapi yapan ve sağlığına tekrar kavuşmak için mücadele eden genç kadının sağlık durumu düzeldi. Genç kadın özel bir sistemle spor yapmaya devam ettiğini söylerken, Mancuso kaza anını İngiliz basınına anlattı. Marcuso, “Bir ipe bağlı olarak benç üzerinde karın kaslarımı geliştirmek için çalışıyordum. Bir anda ip koptu ve antrenörüm de beni tutamadı. Yere düştüm ve yerde hareket edemediğimi fark ettim” dedi.

     

    Spor salonunda az kalsın canından oluyordu

    Marcuso, fizyoterapi sırasında çok yorulduğunu ama sağlığına kavuşmak için inat ettiğini dile getirirken sakatlandıktan sonraki 6 ay içerisinde büyük gelişme kaydettiğini söyleyerek, “Artık spor yapabiliyorum” dedi.

     

    Etiketler: spor salonu
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