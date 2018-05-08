Spiegel yazdı... 'Almanya denizaltıları Türkiye'ye teslim ediyor'
Alman Spiegel Online haber portalı, Alman ThyssenKrupp şirketinin Türkiye'ye 6 adet denizaltı üretmeye devam ettiğini ve bunların teslim edileceğini yazdı.
Alman Sol Parti'nin Alman meclisinde verdiği soru önergesine verilen yanıta dayanan haberde, Türk donanması için denizaltı üretilmesi konusunda 2009 yılında bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Tagesschau internet sitesine göre, ThyssenKrump Deniz Sistemleri şirketi, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında birer denizaltının inşasının başladığını bildirdi. Denizaltıların Alman-Türk ortaklığıyla üretildiği belirtiliyor.
Almanya’da 14 Mart’ta göreve başlayan yeni Merkel hükümeti, Türkiye ve Suudi Arabistan'a silah ihracatını azaltmıştı.
Alman Ekonomi Bakanlığı, Sol Parti’nin silah ihracatına ilişkin verdiği soru önergesine yanıtında, 14 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ve Suudi Arabistan’a sadece birer silah ihracatını onayladığını bildirmişti.
Alman ThyssenKrupp şirketinin internet sitesine göre, şirket 50 binden fazla çalışanı ile şirket 150 ülkede faaliyet gösteriyor.
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