SPD’nin ilk kadın lideri
ALMANYA’nın en köklü partilerinden Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanlık koltuğuna Andrea Nahles oturdu.
155 yıllık partide ilk kez bir kadın genel başkan seçildi. Wiesbaden kentinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda geçerli oy kullanan 624 delegenin 414 oyunu alan 47 yaşındaki Nahles, partinin yeni genel başkanı oldu. Nahles’in rakibi Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange’ye ise 172 oy çıktı. 38 delege çekimser oy kullandı. 7 oy da geçersiz sayıldı. SPD’nin yeni lideri Andrea Nahles 20 Haziran 1970’te Mendig’de doğdu. 18 yaşından beri SPD üyesi ve bir kızı var.
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