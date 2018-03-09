SPD'nin bakanları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSPD'nin bakanları belli oldu
Dünya SPD'nin bakanları belli oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Dünya
DW Türkçe
09.03.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

SPD'nin bakanları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SPD'nin bakanları belli oldu

Almanya'da Sosyal Demokratlar yeni kabinede görev alacak bakanlarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığına Adalet Bakanı Heiko Maas getirilirken Katarina Barley Adalet Bakanı, Olaf Scholz Maliye Bakanı olarak görev yapacak.

Almanya'da Hristiyan Birlik partileriyle (CDU/CSU) koalisyon hükümetinde yer alacak olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kabinede kendisine düşen altı bakanlığa gelecek isimleri açıkladı. Partide aylar süren iç çekişmelerin ardından bakanlıklara getirilecek isimlerin sadece yeterlilik değil, ekip çalışması ruhuna uygunluk kriterine göre seçileceği mesajı verilmişti. 

Yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı görevi yapacak olan SPD geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, müstakbel Genel Başkan Andrea Nahles ile yaptıkları ortak açıklamada "İyi bir ekip oluşturmak istedik" dedi.

Sigmar Gabriel'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek. Gabriel, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kabinede yer almayacağının parti yönetimince kendisine bildirildiğini açıklamıştı.

SPD'nin eski genel sekreteri Hubertus Heil'ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley'in Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Barley'den boşalan Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.

Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un görevine devam edeceği, SPD milletvekili Michelle Müntefering'in de Uluslararası Kültür Politikalarından sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Müntefering aynı zamanda Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor.

SPD'nin bakanlıklarını açıklamasının ardından Angela Merkel'in 14 Mart tarihinde Federal Meclis'te dördüncü kez Başbakanlık görevine seçilmesi bekleniyor. Meclis'teki oylamanın ardından bakanlar, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından resmen atanacak ve Meclis'te yemin ederek görevlerine başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

SPD'nin bakanları belli oldu

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

10 milyar eurosu kayıp

Nehir kıyısındaki poşetten 27 çift insan eli çıktı