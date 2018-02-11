‘SPD yılanlar çukuru olduğunu gösterdi’

SOSYAL Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz’un siyasi kariyeri çok trajik bitti. Genel seçim öncesi SPD kurultayında yüzde 100 oyla genel başkan seçilen, SPD’nin yeni umudu olarak görülen Martin Schulz, partinin günah keçisi oldu ve Dışişleri Bakanlığı 36 saat sürmedi. Schulz, kendisinin Dışişleri Bakanı olarak Merkel hükümetine gireceğini, parti genel başkanlığını ise Andrea Nahles’e bırakacağını açıklaması üzerine SPD parti merkezi binlerce tepki maili, mektup ve telefonlarla sarsıldı. Martin Schulz gelen baskılar üzerine cuma günü yazılı bir açıklama yaparak, Dışişleri Bakanlığı’ndan vazgeçtiğini açıkladı. Bir anda karışan SPD’yi yönetim yatıştırmaya çalışırken, şimdi de Martin Schulz’un ablasının açıklamaları ortamı sarstı.

‘KARDEŞİMİ ŞAMAR OĞLANI YAPTILAR’

Schulz’un uzun yıllardır SPD üyesi ve memleketi Würselen kenti belediye encümeni olan ablası Doris Harst, SPD’yi ‘Yılanlar çukuru’ olarak niteledi. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Schulz’un ablası SPD’ye çok ağır suçlamalarda bulundu. SPD’nin kardeşini aldattığını ve dolandırdığını söyleyen Doris Harst, “Andrea Nahles, Olaf Scholz ve diğerleri, kardeşimi her şeyden sorumlu şamar oğlanı yaptılar. SPD, kardeşime karşı tutumuyla gerçek bir yılanlar çukuru olduğunu gösterdi” dedi. Kardeşinin Brüksel’den Berlin’e gelerek, Berlin’deki bu yılanlar çukurunun içine düştüğünü söyleyen Doris Harst, “Kardeşim sadece aldatıldı ve dolandırıldı” dedi.