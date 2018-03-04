Almanya derin bir nefes aldı

Almanya, ya yeni bir hükümete kavuşacaktı ya da erken seçime mi gidecekti? Gözler, koalisyon sözleşmesini oylayan SPD üyelerindeydi. Oylan dün akşam saat 17.00’den sonra noter gözetiminde sayılmaya başlandı ve tam bir gizlilik içinde yapıldı. Beklenen haber ise pazar sabahı saat 09.00’dan itibaren sızmaya başladı. Resmi olmayan bilgilere göre SPD üyelerinin büyük çoğunluğu koalisyona ‘Evet’ demişti. Saat 09.30 sıralarında ise SPD geçici Başkanı Olaf Scholz ile saymanı Dietmar Nietan, Berlin’deki SPD merkezinde kameralar önüne çıkarak sonucu açıkladı: Yüzde 66 ile ‘Evet’.

SPD üyeleri, oylama için 380 bin mektup gönderdi. 363 bin 500 oy geçerli sayıldı. Buna göre katılım yüzde 78 oldu. 239 bin 604 üye koalisyon için ‘Evet’ oyu kullandı. Oylamadan 123 bin 329 ‘Hayır’ çıktı. Yani, yüzde 34.

Bu sonuç, 161 gündür yeni hükümeti bekleyen Almanya’ya derin nefes aldırdı. Başbakan Angela Merkel 14 Mart’ta yemin ederek 4’üncü kez Almanya şansölyesi olarak göreve başlayacak.