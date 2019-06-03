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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

SPD lideri Nahles istifa kararı aldı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
SPD lideri Nahles istifa kararı aldı

Almanya'da koalisyonun küçük ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, her iki görevinden istifa edeceğini açıkladı.

156 yılık tarihe sahip SPD’nin ilk kadın Genel Başkanı Nahles, göreve 2018 yılı Nisan ayında gelmişti. Alman politikacı, SPD’nin geçtiğimiz pazar günü Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra sert dille eleştirilmiş, tepkiler üzerine eylül ayında yapılması planlanan Federal Meclis Grup Başkanlığı seçimini salı gününe almıştı. Nahles dün yayınladığı açıklamada gerekli desteği bulamadığını belirterek “Ülkemiz için sorumluluk taşımak adına federal hükümetin bir parçası olmaya birlikte karar verdik. Partiyi yeniden inşa etmek için çalıştık. Pazartesi parti genel başkanlığından, salı günü de meclis grup başkanlığından istifa ettiğimi açıklayacağım” dedi. Nahles, istifasıyla boşalacak her iki koltuğa da karşılıklı saygıyı güçlendirecek isimlerin bulunacağına inandığını söyledi. Alman basınına göre Nahles, Federal Meclis milletvekilliğinden de istifa edip siyasetten tamamen çekildi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı.

KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ

Nahles’in istifa kararının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümet çalışmalarını “ciddiyet ve sorumlulukla” sürdüreceklerini söyledi. Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de SPD’nin koalisyonu olumsuz etkilememek için parti içindeki görevlendirmeyi hızlı şekilde yapacağını umduğunu belirtti. Nahles’in istifasının Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile SPD koalisyonunu nasıl etkileyeceği henüz belli değil. SPD üyelerinin bazıları koalisyonu eleştiriyordu.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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