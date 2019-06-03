SPD lideri Nahles istifa kararı aldı
Almanya'da koalisyonun küçük ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, her iki görevinden istifa edeceğini açıkladı.
156 yılık tarihe sahip SPD’nin ilk kadın Genel Başkanı Nahles, göreve 2018 yılı Nisan ayında gelmişti. Alman politikacı, SPD’nin geçtiğimiz pazar günü Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra sert dille eleştirilmiş, tepkiler üzerine eylül ayında yapılması planlanan Federal Meclis Grup Başkanlığı seçimini salı gününe almıştı. Nahles dün yayınladığı açıklamada gerekli desteği bulamadığını belirterek “Ülkemiz için sorumluluk taşımak adına federal hükümetin bir parçası olmaya birlikte karar verdik. Partiyi yeniden inşa etmek için çalıştık. Pazartesi parti genel başkanlığından, salı günü de meclis grup başkanlığından istifa ettiğimi açıklayacağım” dedi. Nahles, istifasıyla boşalacak her iki koltuğa da karşılıklı saygıyı güçlendirecek isimlerin bulunacağına inandığını söyledi. Alman basınına göre Nahles, Federal Meclis milletvekilliğinden de istifa edip siyasetten tamamen çekildi. Ancak bu bilgi doğrulanmadı.
KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ
Nahles’in istifa kararının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümet çalışmalarını “ciddiyet ve sorumlulukla” sürdüreceklerini söyledi. Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de SPD’nin koalisyonu olumsuz etkilememek için parti içindeki görevlendirmeyi hızlı şekilde yapacağını umduğunu belirtti. Nahles’in istifasının Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile SPD koalisyonunu nasıl etkileyeceği henüz belli değil. SPD üyelerinin bazıları koalisyonu eleştiriyordu.
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