SPD eriyor... 2 haftada 2 puan daha gitti

ALMAN Birinci Kanalı ARD’nin Infratest dimap şirketine yaptırdığı ankette, SPD’nin oyunun şimdiye kadar ölçülen en düşük seviyeye indiği açıklandı. Aynı şirketin anketinde şubat ayı başında yüzde 18 oranındaki SPD’nin oyunun 2 puan azalarak yüzde 16’ya gerilediği ifade edildi.

CDU/CSU’nun yüzde 33 ile oy oranını koruduğuna işaret edilen ankette, aşırı sağcı parti AfD’nin oyu 1 puan artışla yüzde 15 olarak verildi.

Yeşiller’in oyu 2 puan artarak yüzde 13’e yükselirken, Sol Parti’nin yüzde 11 olan oy oranı değişmedi. FDP’nin ise 1 puan gerileyerek yüzde 9 oldu.

SPD, 24 Eylül’de yapılan genel seçimde yüzde 20.5 oy almıştı.

CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri 7 Şubat’ta sonuçlandırarak koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu oylama süreci 20 Şubat’tan 2 Mart’a kadar sürecek, sonuçlar ise 4 Mart’ta açıklanacak.

CSU ilgili parti kurullarında koalisyon protokolüne onay verecek.

CDU ise 26 Şubat’ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü oylayacak.

Bu oylamalardan olumlu sonuç çıkması durumunda koalisyon kurulacak, aksi takdirde azınlık hükümeti veya erken seçim gündeme gelecek.