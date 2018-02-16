Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>SPD eriyor... 2 haftada 2 puan daha gitti

    SPD eriyor... 2 haftada 2 puan daha gitti

    AA
    16.02.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Almanya’da koalisyon hükümetine ortak olacağını açıklanmasıyla karışan, Genel Başkanı Martin Schulz’un istifa etmek zorunda kalması, gençlik teşkilatı Jusos’un başkanı Kevin Kühnert’in koalisyon karşıtı kampanyası, SPD’yi olumsuz etkiledi.

    ALMAN Birinci Kanalı ARD’nin Infratest dimap şirketine yaptırdığı ankette, SPD’nin oyunun şimdiye kadar ölçülen en düşük seviyeye indiği açıklandı. Aynı şirketin anketinde şubat ayı başında yüzde 18 oranındaki SPD’nin oyunun 2 puan azalarak yüzde 16’ya gerilediği ifade edildi. 

    CDU/CSU’nun yüzde 33 ile oy oranını koruduğuna işaret edilen ankette, aşırı sağcı parti AfD’nin oyu 1 puan artışla yüzde 15 olarak verildi.
    Yeşiller’in oyu 2 puan artarak yüzde 13’e yükselirken, Sol Parti’nin yüzde 11 olan oy oranı değişmedi. FDP’nin ise 1 puan gerileyerek yüzde 9 oldu.
    SPD, 24 Eylül’de yapılan genel seçimde yüzde 20.5 oy almıştı.
    CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri 7 Şubat’ta sonuçlandırarak koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.
    SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu oylama süreci 20 Şubat’tan 2 Mart’a kadar sürecek, sonuçlar ise 4 Mart’ta açıklanacak.
    CSU ilgili parti kurullarında koalisyon protokolüne onay verecek.
    CDU ise 26 Şubat’ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü oylayacak.
    Bu oylamalardan olumlu sonuç çıkması durumunda koalisyon kurulacak, aksi takdirde azınlık hükümeti veya erken seçim gündeme gelecek.

    Etiketler: SPD eriyor , 2 haftada 2 puan daha gitti , Avrupa'dan haberler , Infratest dimap , almanya anket
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri