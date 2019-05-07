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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.05.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

SpaceX kargo mekiği belirlenen hedefe ulaştı

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SpaceX kargo mekiği belirlenen hedefe ulaştı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo mekiği hedefine ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan Dragon kargo mekiğinin, istasyonun Dünya'ya bakan tarafındaki Harmony modülüne demirlediği belirtildi.     

Açıklamada, kargo mekiğinin 2 bin 495 kilogram ağırlığında deney ve ihtiyaç malzemesi ile bazı donanımları istasyona ulaştırdığı ifade edildi.     

SpaceX kargo mekiği belirlenen hedefe ulaştı

SpaceX, bugüne dek UUİ'ye yaptığı 17. kargo seferini tamamlamış oldu.      

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.     

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