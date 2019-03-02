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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: Reuters
02.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

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Uzaya insan taşımak için tasarlanan ilk uzay kapsülü olan SpaceX's Crew Dragon cumartesi günü, gösteri için Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 03:00'te havalandı.

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  • Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu yaptı
  • Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu yaptı
  • Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu yaptı
  • Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mürettebat Ejderhası (Crew Dragon) NASA tarafından dünya yörüngesindeki uzay istasyonuna astronot göndermek için kullanılan, ticari olarak üretilen ilk uzay aracı olacak. Boeing tarafından imal edilen Starliner kapsülüne bağlanan Space X Crew Dragon, ABD’nin uzaya insan göndermek için 10 yıldır Rusya’ya bağımlı kalmasına sona verecek.

Dünya'dan 254 mil yüksekte, mermiden 10 kat daha hızlı olan SpaceX' kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yol alıyor.

Crew Dragon, bu defa uzaya insan yerine ‘kahraman uzaylı’ ismi verilen bir kukla taşıyor. Crew Dragon, pazar günü Uzay İstasyonu'na bağlanarak 181 kilo gram ağırlığında bir yük teslim ettikten 5 gün sonra Dünya'ya dönecek. Bu denemenin başarılı geçmesi halinde birkaç aylık güvenlik kontrollerinden sonra Space X Crew Dragon’un temmuz ayında NASA’nın 2 astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmesi planlanıyor.

NASA, uzay mekiğini 2011 yılında emekliye ayırdıktan sonra gelecek nesil insanlı uzay aracı imalatını özel sektöre devretti. NASA insanlı uzay aracı imal etmeleri için SpaceX ile 2 milyar 600 milyon dolar, Boeing (BA) ile 4 milyar 200 milyonluk bir anlaşma imzaladı.

NASA, 2011 yılından beri Rus Soyuz roketleriyle uzaya gönderdiği her bir astronot için Rusya’ya yaklaşık 80 milyon dolar ödedi. NASA, Space X’in bu sene hizmete alınmaması durumunda 2019’ın sonları ve 2020 ilkbaharında uzaya birkaç astronot daha göndermek için Soyuz ile anlaşma yapmış durumda.

NASA geçen ayın sonunda yayımladığı bir açıklamada firmaların 2019 yılında insanlı uzay aracının hazır olacağından emin olduğunu, Soyuz ile yapılan anlaşmanın tedbir amaçlı olduğunu kaydetti.

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