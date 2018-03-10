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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler'Sözler tutulmazsa görüşme olmaz'
Dünya 'Sözler tutulmazsa görüşme olmaz'
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Sıradaki Haber:Merkel'den ABD'ye kritik çağrı

Dünya
AA
10.03.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

'Sözler tutulmazsa görüşme olmaz'

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'Sözler tutulmazsa görüşme olmaz'

Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını yanıtlayan Sarah Sanders, Trump-Kim görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak." diyen Sanders, Kuzey Kore'den "somut" ve "doğrulanabilir" adımlar beklediklerini vurguladı.

Brifingin ardından Beyaz Saray'daki basın mensuplarına yazılı bir açıklama gönderen Sanders, "Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağını, kendi sözlerinin 'görüşmenin ön şartlara bağlı olduğu şeklinde yorumlanmaması' gerektiğini" belirtti.

EN GEÇ MAYIS SONUNA KADAR GÖRÜŞME BEKLENİYOR

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den daveti kabul ettiği ve ikilinin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya geleceği bildirilmişti.
Söz konusu duyuruyu ilk olarak Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki basın açıklamasıyla yapmıştı.
Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç mayıs sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." ifadelerini kullanmıştı.

OLİMPİYAT DİPLOMASİSİ

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette önceki gün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmiş, Kim'in "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini dile getirdiği kaydedilmişti.

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