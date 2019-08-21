"Söz veriyorum Grönland’a kule dikmeyeceğim"
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönland’a bir Trump kulesi eklediği fotoğrafı paylaşarak “Söz veriyorum bunu Grönland’a yapmayacağım” dedi.
Trump’ın oğlu Eric Trump da Instagram’dan yaptığı paylaşımda aynı fotoğrafı paylaşarak ‘10 yıl sonra Grönland’ notunu düştü.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Trump’ın, buzullarla kaplı Grönland adasını Danimarka’dan satın almak istediği iddia edilmişti. Trump da bu iddiayı doğrulayarak konunun gündeme geldiğini, ancak öncelikli bir mesele olmadığını söylemişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise “Saçma bir tartışma. Umarım ciddi bir şekilde ele alınmamıştır” yanıtını vermişti. Tartışma, Trump’ın eylüldeki Danimarka ziyareti öncesine denk geliyor. Trump’ın ziyarette bu konuyu gündeme getirmesi olası...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle