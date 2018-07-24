Söz düellosu
ABD Başkanı Trump, “İran’la savaş, savaşların anasıdır” diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sert yanıt verdi. Twitter’dan tehdit dozu yüksek bir açıklama yapan Trump, “Bir daha asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın” yazdı.
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin önceki gün başkent Tahran’da Trump Yönetimi’nin İran’ın petrol ihracatını engellemeye yönelik girişimlerini eleştirirken kullandığı ifadelere ABD Başkanı Donald Trump’tan tehdit dozu yüksek bir yanıt geldi. Twitter hesabı üzerinden “İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye” başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı: “Bir daha asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et.”
‘ASLANIN KUYRUĞUYLA...’
İran lideri Ruhani, ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmasında, İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump’ı “yalancı bir zorba” olarak nitelendirmişti. İran’ın stratejik derinliğine vurgu yapan Ruhani, “Siyasetten biraz anlayan kişi, İran’ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran’la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Ruhani, Trump’a yönelik olarak “Aslanın kuyruğuyla oynama, bu sadece pişmanlığa yol açar” demişti.
ZARİF: DİKKATLİ OLUN!
ABD lideri Trump’ın Twitter mesajına İran’dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump’ın Twitter tehdidine yine sosyal medyadan yanıt verdi. Zarif paylaşımında, “Binlerce yıldır buralardayız ve imparatorlukların, ki bazı ülkelerin ömründen daha uzun sürmüş olan kendimizinki de buna dahildir, çöküşünü gördük. DİKKATLİ OLUN!” yazdı. İran Devrim Muhafızlarından üst düzey bir komutan da, “Asla devrimci inançlarımızı terk etmeyeceğiz... Düşmanlarımızdan gelen baskıya direneceğiz” açıklamasında bulundu.
MAFYA BENZETMESİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran’ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor” dedi. Pompeo, California’da “İranlıların sesine destek” başlıklı panelde ABD’de yaşayan İranlılara hitap etti. Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani’nin, İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etti. Mike Pompeo, “Çoğu kişi bilmez ama Hamaney’in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıt dışı yatırım fonu var” dedi. Tahran’dan Pompeo’ya da yanıt geldi. Pompeo’nun sözlerini İran’ın içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, “Bu gibi politikalar, ülkelerine yönelik komploların üstesinden gelecek olan İranlıları birleştirecektir” dedi.
HAMANEY’DEN UYARI GELDİ
İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin petrol ihracatının engellenmesi durumunda “bölgedeki hiçbir devletin petrol satamayacağı” uyarısı yaptı. Hamaney, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, ABD’nin uygulamayı planladığı yeni yaptırımlar nedeniyle ülkesinin petrol ihracatı kesilirse, bu durumda bölgedeki hiçbir ülkenin petrol satamayacak duruma geleceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin temmuz başında benzer açıklamalarına destek veren Hamaney, “Cumhurbaşkanı’nın görüşleri, yani ‘İran petrolünün ihraç edilememesi durumunda bölgedeki hiçbir devletin petrolünün ihraç edilemeyeceği’ yönündeki sözleri, İran’ın politikalarını ve sisteminin yaklaşımını yansıtması bakımından çok önemlidir” diye uyardı.
NETANYAHU’DAN ABD’YE DESTEK
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’ı hedef alan açıklamalarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan destek geldi. Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında, ABD ile İranlı yetkililer arasındaki sözlü atışmaya değindi. Ülkesinin ABD ile olan siyasi ve askeri ilişkilerinin tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasındaki yakın işbirliğine vurgu yaptı. Netanyahu, “İran rejiminin saldırganlığı karşısında dün (önceki gün) Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun göstermiş olduğu dik duruşu ve yaptığı açıklamaları övmek istiyorum” diye konuştu.
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