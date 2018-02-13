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    Soygunun kitabını yazınca yakalandı

    BBC Türkçe
    13.02.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Fransa’da 42 yıl önce gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri mahkeme karşısına çıktı.

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    • Soygunun kitabını yazınca yakalandı
    • Soygunun kitabını yazınca yakalandı
    • Soygunun kitabını yazınca yakalandı
    • Soygunun kitabını yazınca yakalandı

    1976’da Nice kentinde gerçekleşen soygunda hırsızlar kanalizasyonda aylarca kazı yaparak bankanın kasasına ulaşmıştı.

    74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasının ardından sekiz yıl önce bir kitap yazarak soygunu planladığını anlatmıştı.
    Fakat Cassandri şimdi kara para aklama suçlamasından yargılanacak. Fransa’da kara para aklama suçlarında zaman aşımı bulunmuyor.
    Société Générale bankasının şubesine yönelik soygun birkaç kitaba ve bir büyük filme ilham vermişti.

    Soygunun kitabını yazınca yakalandı

    SÜRGÜNDE ÖLMÜŞTÜ
    Soygunu gerçekleştirmek için çete üyeleri kanalizasyonda plastik sandallar kullanmış, ışık için yüzlerce metre elektrik kablosu döşemiş ve bankanın altından sekiz metre kazarak kasaya ulaşmıştı.
    Bir hafta sonu gerçekleşen soygunda 200 kasa ve 29 milyon euroya denk gelen 46 milyon frank çalınmıştı.
    Soygunla ilgili yakalanan tek kişi olan Albert Spaggiari 1977’de yargılanmak üzereyken kaçmış, 12 yıl sonra sürgünde yaşamını yitirmişti.
    Sürgünde bulunduğu yıllarda bir kitap yazan Spaggiari, soygunu kendisinin planladığını anlatmıştı.

    Soygunun kitabını yazınca yakalandı

    Soygunun kitabını yazınca yakalandıHEPSİNİ HARCAMIŞ
    Fakat 2010’da Jacques Cassandri de mahlas kullanarak bir kitap yazarak aynı şeyi iddia edince polisler soygunu planlayanın Cassandri olduğuna karar kıldı.
    Mahlasın arkasındaki kişinin Marsilya bölgesinde bilinen bir gangster olan Cassandri olduğunu teşhis eden polisler Cassandri’ye ulaştığında soyguna karıştığını kabul etti ancak para aklama suçlamasını reddetti.

    AFP’ye konuşan Cassandri’nin avukatı, “Bu eser bir roman, bir kanıt değil” dedi.
    Cassandri soygundan kendisine “Yalnızca 2 milyon euro” kaldığını ve bu parayı kısa sürede harcadığını savunuyor.
    Savcılar ise Cassandri’nin yıllarca lüks bir hayat yaşadığını vurguluyor.

    Etiketler: Jacques Cassandri , Fransa , kitap , avrupadan haberler
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