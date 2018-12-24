Soygun için girdiği araçta mahsur kalan hırsız polisten yardım istedi
Norveç'te bir araba hırsızı, soymak için kapısını açtığı arabanın içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan hırsız, polisten yardım istedi.
Norveç'in Trondheim kentinde meydana gelen olayda kimliği açıklanmayan bir şahsın, hırsızlık yapmak için girdiği araçta mahsur kaldığı belirtildi. Çaresiz hırsız araçtan çıkamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.
Aracın kapısının neden kapandığı ve açılmadığı bilinmiyor.
17 yaşındaki hırsızın daha önce de çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu aktarıldı.
Polis olayı Twitter'dan duyurdu. Hırsız hakkında işlem başlatıldı.
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