Şoygu ile Fidan İran’ı ele aldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili açıklama şöyle: “Şoygu ile Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ortadoğu bölgesiyle Afrika’nın kuzeyinde artan gerginliklerin azaltılmasının yolları değerlendirildi. Rusya ile Türkiye’nin ortaklaşa atabilecekleri adımlar ele alındı.”