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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Şoygu ile Fidan İran’ı ele aldı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Şoygu ile Fidan İran’ı ele aldı

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Süleymani suikastının ardından önceki akşam MİT Başkanı Hakan Fidan’ı arayarak Ortadoğu bölgesinde gerginliği azaltmak için atılabilecek ortak adımları görüştükleri bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili açıklama şöyle: “Şoygu ile Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ortadoğu bölgesiyle Afrika’nın kuzeyinde artan gerginliklerin azaltılmasının yolları değerlendirildi. Rusya ile Türkiye’nin ortaklaşa atabilecekleri adımlar ele alındı.”

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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