Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,
Şoygu ile Fidan İran’ı ele aldı
RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Süleymani suikastının ardından önceki akşam MİT Başkanı Hakan Fidan’ı arayarak Ortadoğu bölgesinde gerginliği azaltmak için atılabilecek ortak adımları görüştükleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili açıklama şöyle: “Şoygu ile Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ortadoğu bölgesiyle Afrika’nın kuzeyinde artan gerginliklerin azaltılmasının yolları değerlendirildi. Rusya ile Türkiye’nin ortaklaşa atabilecekleri adımlar ele alındı.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle