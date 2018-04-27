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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
27.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

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Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

ABD'de yıllardır aranan Golden State katili bir akrabasının soy ağacını öğrenmek için DNA verilerini internet sitesine yüklemesiyle yakalandı.

ABD'de yıllardır aranan Golden State katili çok farklı bir yöntem kullanılarak yakalandı. 72 yaşındaki eski polis James DeAngelo 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öldürmek, 51 kişiye tecavüz etmek ve 120'den fazla evi soymakla suçlanıyor.

Yetkililer, zanlıyı 35 yaşındaki Cheri Domingo ve 27 yaşındaki Gregory Sanchez cinayetleriyle 2011'deki DNA testiyle ilişkilendirdi.

AKRABASI SOYAĞACINI BULMAK İÇİN DNA VERİLERİNİ PAYLAŞTI

DeAngelo'nun bir akrabası soyağacını öğrenmek için DNA verilerini bir internet sitesinde paylaştı. Sitedeki tüm verileri takibe alan polisler buradaki akrabaların DNA verileriyle cinayet sırasında alınan DNA verilerini karşılaştırdı. Bu şekilde Golden State katilinin kimliğine ulaşıldı.

Bazı dedektifler olayı çözebilmek için yıllarca uğraştı.

Saldırılar eyaletin farklı bölgelerinde gerçekleştiği için, polisin vakaları birbiriyle ilişkilendirmesi uzun sürdü. 2011'de DNA testleri sonucu, Güney ve Kuzey California'daki iki vakanın aynı saldırganın işi olduğu anlaşıldı.

30 YILDAN FAZLA SÜREDİR KAÇIYOR

Golden State Katili'nin 1976-86 arasında işlenen 12 cinayet, 45 tecavüz ve 120'den fazla soygundan sorumlu olduğuna inanılıyor. Suçlar, Sacremento'da başlamış ve taha sonra Oakland, Santa Barbara ve Orange County'ye yayılmıştı.

Yıl 1978'e geldiğinde bir şüpheli Oakland, Danville ve Walnut Creek'teki kurbanlarına saldırdı, Goleta'da iki cinayet işledi. Yetkililer, zanlıyı 35 yaşındaki Cheri Domingo ve 27 yaşındaki Gregory Sanchez cinayetleriyle 2011'deki DNA testiyle ilişkilendirdi.

Sanchez vurulmuş ve dövülmüştü. Domingo başından aldığı ağır yaralar nedeniyle öldü.

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