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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.10.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Sosyalizm rüzgarı mı? Yüzde 70!

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Sosyalizm rüzgarı mı? Yüzde 70!

ABD'de yapılan güncel bir araştırma, Y kuşağının yüzde 70'inin, ABD'de sosyalist bir başkan adayına oy verebileceğini ortaya koydu.

Komünizm Kurbanları Anıtı Vakfı tarafından 2 bin 400 Amerikalı ile yapılan "siyasi tercihler" anketinin sonuçları yayımlandı.

Ankette, "Y Kuşağı" olarak tanımlanan 1980-2000 yılları arasında doğan katılımcıların yüzde 70'inin, "Z Kuşağı" olarak tanımlanan 2000 sonrası doğumluların ise yüzde 51'inin kapitalizm karşıtı görüşler ortaya koyduğu kaydedildi.

BİR YILDA YÜZDE 8 ARTTI

Öte yandan, ABD'de kapitalizm karşıtlığının geçenki yıla göre yüzde 8 arttığı vurgulanan ankette, "Y ve Z kuşağının" sosyalizm ve komünizmi tehdit olarak algılamadığı ve sosyalist bir başkan adayına oy verebileceği yönünde cevaplar verdiği belirtildi.

Ayrıca ankette, "X Kuşağı" olarak tanımlanan ve 1965-1980 arası doğumluların yüzde 44'ünün sosyalist bir adaya oy verebileceği belirtilirken, 1964 öncesinde doğan katılımcıların sadece yüzde 7'sinin sosyalizm ve komünizm hakkında olumlu görüş bildirdiği vurgulandı.

SANDERS İLE WARREN'A İLGİ

Bununla beraber, yaşları 38'den büyük olan Amerikalıların yüzde 94'ünün ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin Komünist Manifesto'ya göre özgürlük ve eşitliğe daha fazla değer verdiğine inandığı belirtilen ankette, Y ve Z kuşağının sadece 57'sinin bu konuda aynı fikirde olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adayları Bernie Sanders ile Elizabeth Warren'ın sol eğilimli yaklaşım ve söylemleri giderek daha fazla ilgi çekiyor.

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