Sosyalist başkana MHP’li konuk cezası

HALEN Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı olan Emir Kır (51), geçen ay AB kurumları tarafından Brüksel’e davet edilen ve çeşitli partilere mensup Türk belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etti. Daha sonra bu ziyarette çekilen bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İlk bakışta normal olan bu kabulde MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın yer alması hem Belçika medyasının dikkatini çekti hem de PS içinde rahatsızlık yarattı. MHP’nin ‘aşırı sağ eğilimli’ olarak değerlendirilmesi Kır’a karşı prosedür başlatılmasına neden oldu. Disiplin kurulu, en ağır ceza olan ihraç kararını verdi ve Kır’ı partiden attı.

BAŞKAN DA ELEŞTİRDİ

Ziyaretin gerçekleştiği dönemde Kır’ı açıkça eleştiren PS Başkanı Paul Magnette, “Bu yaptırım güvenlik kordonuna saygı duyulmaması üzerine alındı. PS için kordona saygı, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin tüm aşırı sağ seçilmişlere karşı zorunlu” dedi.

BENİM VİCDANIM RAHAT

İhraç karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kır, “Hayatta vicdan dışında her şeyden kaçılabilir. Bugün, tıpkı politikaya başladığımda olduğu gibi, vicdanım rahat. Hayatımı aşırı sağ ile mücadeleye, daha fazla sosyal adalet için çalışmaya ve halka hizmet etmeye adadım” diye konuştu.

TÜRK SEÇMENİ KÜSTÜREBİLİR

BATI Avrupa’daki ilk Türk asıllı bakan olarak tanınan Emir Kır’ın ihracının PS açısından önemli sonuçları olabilir. Her şeyden önce Brüksel’de Kır ile aynı oy potansiyeline sahip bir ismin sahaya sürülmesi gerekecek. Aynı zamanda federal parlamenter olan Kır’ın partisinden ihraç edilmesi hükümet kurma aritmetiğini de etkiliyor. Türk seçmenlerin PS tercihi de Kır’ın ihracıyla değişebilir. Kır, istifa etme yoluna gitmemesi halinde, Saint-Josse Belediye Başkanı olarak görevini sürdürecek. Ancak Belediye Meclisi’nde PS’in mutlak çoğunluğa sahip olması Kır’ın işini zorlaştırma riski taşıyor.