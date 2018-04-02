Sosyal medyayı karıştırdı... Bu fotoğraftaki gizemi kadınlar buluyor!
İngiliz MailOnline haber sitesi, sosyal medyada çokça konuşulan bir bulmaca paylaştı.
Ortalama olarak 45 saniyede çözüldüğü ifade edilen bulmacanın yaratıcısı Lenstore, "Kadınlar bu görsellerdeki detayı erkeklerden daha hızlı görüyor" dedi.
Paskalya tavşanının gizlendiği görüntüde, tavşanın bulunması oldukça zor bir hale getirilmiş. Görüntüyü yayınlayan Mail Online, okuyucularının bunu bulmak için çabalamasını istedi.
Lenstore isimli girişim tarafından tasarlanan görselde, kelebek, Paskalya yumurtası ve çiçekler arasında bir adet beyaz tavşan bulmak gerekiyor. Lenstore’dan temsilciler, “Kullanıcılar ortalama olarak 45 saniye içerisinde tavşanı buluyor. Fakat genelde kadınlar erkeklerden daha başarılı” yorumunu yaptı.
İngiltere’yi karıştıran tasarımdaki tavşanı bulamadıysanız merak etmeyin. Aşağıdaki görselde tavşanın yerini sizin için belirledik.
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