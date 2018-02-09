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    Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı

    AA
    09.02.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Fransa’da ses yarışmasına katılan ve jürinin büyük beğenisini kazanan Mennel Ibtissem, Filistin’i desteklediği ve başörtülü olduğu için hem basında hem de sosyal medyada aleyhine yürütülen kampanyalardan sonra yarışmadan çekildi.

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    • Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı
    • Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı
    • Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı
    • Sosyal medyadan yapılan baskılar bıraktırdı

    FRANSIZ televizyon kanalı TF1’de yayınlanan ‘The Voice’ adlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen’in ‘Hallelujah’ isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren 22 yaşındaki Ibtissem, sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı. Kararını Facebook sayfasından duyuran genç şarkıcı, son günlerde yaşanan gergin ortamdan çok etkilendiğini söyledi. Ibtissem, bu zor günlerinde kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi.

    Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de, “Ibtissem’in kararına saygı duyuyoruz” açıklaması yaptı. TF1’den yapılan açıklamada ise istifa ‘sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar’ ifadeleriyle değerlendirilirken, Ibtissem’e sanat hayatında başarılar dilendi.

    IRKÇI SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU
    Ibtissem, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından başörtülü olduğu ve daha önce ‘Gülümse Filistin’ adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için sosyal medya ve basında çok sayıda eleştiri almış ve ırkçı saldırının hedefi haline gelmişti.
    Sosyal medya kullanıcıları, Fransa’da başörtülü bir kadının şarkı yarışmasına katılamayacağını öne sürerek, televizyon yönetimini protesto etmiş, bazı televizyon programlarında da Ibtissem’in şarkının bir bölümünü Arapça sözlerle söylemesine tepki gösterilmişti.
    Irkçı ve İslamofobik mesajlarla saldırıya uğrayan Ibtissem’in, sosyal medyada, 2016 Nice saldırısı sonrasında devlet ve hükümetin rolünü sorgulayan paylaşımları da eleştiri konusu olmuştu.

    Etiketler: Mennel Ibtissem , Filistin , yarışmadan çekildi , sosyal medya baskı
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