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    Sosyal medyadaki çatışma sokağa indi

    AA
    06.03.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da sağ ve sol çatışması, son yıllarda giderek tırmanıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan 2017 yılı raporunda, aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürütülen çatışmanın artık sokaklara taşındığına, aşırı sağcılar ile aşırı solcuların eskiye göre çok daha fazla çatışmaya girdiğine dikkat çekildi.

    RAPORDA, aşırı solcuların, genellikle aşırı sağcıların eylemlerine karşı eylemde bulunduğu, örneğin aşırı sağcılar tarafından sığınmacılara karşı yapılan bir gösterinin, aşırı solcular tarafından karşıt gösteri düzenlenerek engellenmek istendiği ifade edildi.
    İslam ve göçmen karşıtı görüşlere sahip aşırı sağcılar arasında son zamanlarda hükümet karşıtı görüşlerin oluştuğu kaydedilen raporda, hükümetin İslam’ın ülkede yükselmesine fırsat vermekle eleştirildiğine işaret edildi.
    Yeni oluşan ideolojik görüşlerden birisinin de ‘beyaz ırkın’ yaşatılması olduğu belirtilen raporda, aşırı sağcıların, hükümet politikalarının uzun vadede ‘beyaz ırkın’ yok olmasına neden olabileceğini ileri sürdükleri kaydedildi. Bazı aşırı sağcıların silaha hayranlık duydukları ve şiddet kullanmaya hazır oldukları ifade edilen raporda, aşırı sağcı grupların şiddet eylemlerini övdüğüne dikkat çekildi.
    Kendilerini Batı’nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar olarak tanımlayan PEGIDA gibi aşırı sağcı gruplar, geçen yıl ülkede çok sayıda İslamofobik saldırı gerçekleştirmiş ve yapılan gösterilerde solcu gruplarla çatışmaya girmişti.

    Etiketler: Hollanda , PEGIDA , avrupadan haberler
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