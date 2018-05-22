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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.05.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Sosyal medya karıştı... Yeni bakanın bu fotoğrafları tartışılıyor

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Sosyal medya karıştı... Yeni bakanın bu fotoğrafları tartışılıyor

İtalya'da yeni hükümette İçişleri Bakanı olacağı açıklanan Matteo Salvini'nin geçmişte çekilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hayranlığını yansıtan görüntüleri sosyal medyada olay yarattı.

İtalya'da kısa süre içinde kurulacak yeni hükümetteki yeni başbakan ve içişleri bakanının geçmişleri olay yarattı. 

İçişleri Bakanı olması beklenen aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin geçmişte Putin'e hayranlığını gözler önüne seren görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. 

Sert çıkışlarıyla bilinen Salvini'den sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere ilişkin bir yorum gelmedi. 

Avrupa Birliği'nin Euro politikalarına sert bir şekilde karşı çıkan aşırı sağcı Salvini, kuracakları hükümetin ekonomi için herhangi bir risk oluşturmayacağını ve AB'nin endişelenmemesi gerektiğini, amaçlarının ülkenin büyümesini sağlamak olduğunu söylüyor.

Sosyal medya karıştı... Yeni bakanın bu fotoğrafları tartışılıyor

İtalya'da 4 Mart'ta gerçekleştirilen ve hiçbir parti ya da ittifakın çoğunluğu elde edemediği genel seçimlerin ardından koalisyon için anlaşan popülist partiler Lig ve 5 Yıldız Hareketi, ortak başbakan adaylarını 54 yaşındaki hukuk profesörü Giuseppe Conte olarak belirledi ve hükümet programlarını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bugün sundu.

Sosyal medya karıştı... Yeni bakanın bu fotoğrafları tartışılıyor

'BAŞBAKANIN ÖZGEÇMİŞİNDEKİ BİLGİLER DOĞRU DEĞİL'

Salvini'nin olay yaratan görüntülerinin yanı sıra, hükümeti kurmada anlaşan popülist partilerin ortak başbakan adayı, hukuk profesörü Giuseppe Conte'nin öz geçmişinde belirttiği bazı bilgilerin doğru olmadığının iddia edilmesi infial yarattı.

Toplam 12 sayfayı bulan öz geçmişinde (CV) Conte, New York Üniversitesinde (NYU), 2008 ile 2012 yılları arasında, her yaz en az bir ay olmak üzere çalışmalarını ilerletme ve güncelleme üzerine çalışmalar yaptığını belirtiyor.

Ancak New York Times gazetesinin Roma Büro Şefi Jason Horowitzin ulaştığı üniversitenin sözcüsü Michelle Tsai bu bilgiyi yalanladı.

Horowitz, sözcünün, Arşivlerimizde bu isimde, ne bir öğrenci ne de fakültenin bir üyesi var sözlerini bugünkü haberinde aktardı.

Tsai, Contenin, bu üniversitede bir ya da en fazla iki günlük bazı programları takip etmiş olabileceğini ve bu tür programlara katılanların kayıt edilmediğini de ekledi.

 

 

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