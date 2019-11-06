‘Sosyal medya baskı aracına dönüşüyor’
AMERİKAN düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), dünya genelinde internet özgürlüğünü değerlendirdiği “İnternette Özgürlük 2019” raporunu yayınladı.
Rapor, bir zamanlar “insanları özgürleştirecek teknoloji” gözüyle bakılan sosyal medyanın bir gözetim ve seçim manipülasyonu aracı haline geldiğini kaydetti. Öte yandan internete erişimin önündeki engeller, internette paylaşılan içeriğin kısıtlanması ve internet kullanıcılarının haklarının ihlali şeklinde üç alanda yapılan değerlendirmeye göre 100 puan üzerinden 37 puan alan Türkiye, 65 ülke arasında bu yıl da geçen yıl olduğu gibi “Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisinde yer aldı. İnternette özgürlük alanında birinci İzlanda, ikinci Estonya, üçüncü Kanada oldu. Listenin en son sıraları Çin, İran ve Suriye’nin oldu.
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