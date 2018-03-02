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    Sosyal Demokratlara bir iyi, bir kötü haber!

    Deutsche Welle Türkçe
    02.03.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Sosyal Demokratlar koalisyon anlaşmasıyla ilgili son sözünü pazar günü söyleyecek. Yeni açıklanan bir ankete göre ise Almanların yüzde 60’ı, SDP’nin hükümette yer almaya uygun olmadığı görüşünde.

    ALMANYA’da yapılan bir ankete göre, hükümette yer almak için Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Birlik partileri ile uzlaşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ülkeyi yönetmek için uygun değil.

    DeutschlandTrend’in yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Almanların yaklaşık yüzde 60’ı SPD’nin hükümette yer almak için uygun olduğunu düşünmüyor. Öte yandan aynı ankete göre Almanların yüzde 57’si SPD’nin halkın kaygılarını anladığı ve önemsediği görüşünde.
    Alman yayın kuruluşu ARD tarafından yaptırılan anket, Sosyal Demokratların Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Birlik partileri ile varılan koalisyon anlaşmasına ilişkin kararını vermesine günler kala açıklandı.
    Sosyal Demokrat Parti, Pazar günü CDU ve CSU ile varılan koalisyon anlaşmasına ilişkin parti üyelerinin verdiği son kararı duyuracak. Ankete göre Sosyal Demokrat seçmenin yüzde 66’sı Hıristiyan Birlik partileri ile kurulacak büyük koalisyonu destekliyor.

    SPD’ye iyi haber de var
    DeutschlandTrend’in yaptığı ankete göre SPD’ye olan destek iki puan artış göstererek yüzde 18’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta yapılan bir anket SPD’ye desteğin yüzde 16’ya düştüğünü göstermişti.
    Hıristiyan Birlik partilerini oluşturan CDU ve CSU’ya olan destekte de yüzde 1 oranında yükseliş var. Bu durum kardeş partiler CDU ve CSU’ya olan toplam desteği yüzde 34’e çıkarıyor.
    Öte yandan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokratlara olan destek değişmedi. Ankete göre AfD halkın yüzde 15’inden, Hür Demokratlar ise yüzde 9’undan destek görüyor. Anket, Yeşiller ve Sol Parti’nin ufak çapta oy kaybettiğini gösteriyor.

    MERKEL’E DESTEK ARTIŞTA
    Hıristiyan Birlik partileri CDU ve CSU’ya olan desteğin artması, Başbakan Angela Merkel’in popülerliğini de artırmışa benziyor. Ankete göre Almanların yüzde 51’i Merkel’in bir kez daha başbakanlık görevini üstlenmesine olumlu bakıyor. Merkel’e destek geçtiğimiz ay yüzde 50 seviyesindeydi.
    Ankete göre seçmenin dörtte üçü Merkel’in liderliğindeki Hıristiyan Birlik partilerinin Almanya’yı yönetmek için uygun olduğunu düşünüyor. Ancak aynı anket, Almanların yüzde 55’inin birlik partilerinin Alman vatandaşlarının endişelerini anlamadığı görüşünde olduğunu ortaya koyuyor.

    Etiketler: bir iyi bir kötü haber , avrupadan haberler
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