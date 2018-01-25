Soruşturma Başkan Trump’a uzanıyor

CNN International internet sitesinde, Trump’ın görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey ve Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın özel savcı Robert Mueller’in soruşturması çerçevesinde ifade verdiğinin ortaya çıkmasının ardından soruşturmada kritik bir aşamaya gelindiği yazıldı. Robert Mueller’i tanıyan kişiler, savcının soruşturma sırasında kafasında bir suç unsuru olup olmadığına dair bir netlik oluşmuş olabileceğini ve soruşturmayı buna göre yürütüyor olabileceğini belirtiyor. Adalet Bakanı’nın özellikle de FBI Başkanı Comey’nin görevden alınmasında rol oynadığı kaydediliyor.

Mueller’in soruşturması devam ederken ABD basınında Trump yönetiminin yine FBI Başkanı’na Obama döneminden kalma üst düzey isimlerin görevden alınmasına dair baskılar yaptığı iddiaları yer alıyor.