Son sezonu tekrar çekin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon sezonu tekrar çekin
GeriDünya Son sezonu tekrar çekin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son sezonu tekrar çekin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son sezonu tekrar çekin

Fenomen dizi Game of Thrones‘un (Taht Oyunları) hayranları, memnun kalmadıkları final sezonunun yeniden çekilmesi için dünya çapında imza kampanyası başlattı.

Büyük ilgi gören Game of Thrones dizisinin 8’inci sezonu hayran kitlesinde ciddi hayal kırıklığı yarattı. Dizinin yapımcısı HBO’ya change.org sitesi üzerinden yapılan çağrıda, son sezonun ‘becerikli yazarlar tarafından’ yeniden senaryoya dökülmesi talep edildi. Başlatılan kampanyaya 500 binden fazla imza verildi.

SENARİSTLERE TEPKİ

Sezon bölümlerinin bu kadar eleştiri almasında en büyük etken, hikâyenin yaratıcısı ABD’li yazar George RR Martin’in, serinin son kitabı The Winds Of Winter’ı henüz tamamlamamış olması. Senaristler diziyi kendi hayal güçleri ile sonlandırdı. Ancak her bölümü yaklaşık 15 milyon dolara mal olan dizinin, HBO tarafından yeniden çekilmesi ihtimal dahilinde görülmüyor. Buna rağmen izleyiciler, yapım şirketini harekete geçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İmzacılardan biri, “Son sezon, seri boyunca geliştirilen her şeyi, aceleye getirilmiş anlatım ve özensizlikle darmadağın etti” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Birleşmiş Milletler’den kritik İdlib açıklama

İran'dan ABD'ye tehdit: Savaş gemileriniz füzelerimizin menzilinde

Endonezya'da 154 mahkum firar etti

Türk kökenli milletvekili Kudüs'te gözaltına alındı