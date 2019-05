Son sezonu tekrar çekin

Büyük ilgi gören Game of Thrones dizisinin 8’inci sezonu hayran kitlesinde ciddi hayal kırıklığı yarattı. Dizinin yapımcısı HBO’ya change.org sitesi üzerinden yapılan çağrıda, son sezonun ‘becerikli yazarlar tarafından’ yeniden senaryoya dökülmesi talep edildi. Başlatılan kampanyaya 500 binden fazla imza verildi.

SENARİSTLERE TEPKİ

Sezon bölümlerinin bu kadar eleştiri almasında en büyük etken, hikâyenin yaratıcısı ABD’li yazar George RR Martin’in, serinin son kitabı The Winds Of Winter’ı henüz tamamlamamış olması. Senaristler diziyi kendi hayal güçleri ile sonlandırdı. Ancak her bölümü yaklaşık 15 milyon dolara mal olan dizinin, HBO tarafından yeniden çekilmesi ihtimal dahilinde görülmüyor. Buna rağmen izleyiciler, yapım şirketini harekete geçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İmzacılardan biri, “Son sezon, seri boyunca geliştirilen her şeyi, aceleye getirilmiş anlatım ve özensizlikle darmadağın etti” ifadelerini kullandı.