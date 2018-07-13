Son Rus Çarı II. Nikolay 100 yıl sonra yine kriz yarattı
Rusya, 'karanlık ve şiddet' dolu tarih sayfalarını hatırlamak istemiyor. 2017 yılında Bolşevik Devrimi'nin 100. yıl dönümü resmi tek bir etkinlik olmaksızın geçiştirilirken, bu yıl da kurşuna dizilen son Rus Çarı II. Nikolay ve ailesinin yine 100 yıl önce katledilişi sorun oldu. Rus Ortodoks Kilisesi bilimsel olarak Çar'a ait olduğu kanıtlanan kalıntıları kabul etmeyerek devletle yeniden polemiğe girdi.
Son Rus Çarı II-Nikolay 1917 yılında tahttan vazgeçmesinden bir yıl sonra 17 Temmuz gecesi 1918 tarihinde Sibirya bölgesindeki Yekaterinbur kasabasında devrimin Kızıl Komiserleri tarafından kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Çar Nikolay'ın yanı sıra eşi Aleksandra ile 5 çocuğu da aynı gece öldürülmüştü.
Son Rus Çarı Nikolay 1979 yılında iskelet kalıntılarının bulunmasıyla yeniden gündeme geldi. 1991 yılında Sovyet rejiminin çökmesiyle dönemin yeni Rusya lideri Boris Yeltsin Bolşeviklerin öldürdüğü Çar ailesinin devlet ve dini törenle naaşlarının St.Petersburg şehrinde toprağa verilmesini sağlamıştı.
Ancak Rusya Ortodoks Kilisesi günümüzde bile bulunan kemiklerin II. Nikolay ailesine ait olduğunu kabul etmek istemiyor. Çarın öldürülmesi yıl dönümüne bir gün kala Rus Patriği Kiril 100 yıllık mezardan farklı bir noktada ayin düzenleyerek kritik günü geçiştirecek.
Kilisenin tarih uzmanı Kseniya Luçenko ise 100. yıl dönümü arifesi öncesinde yaptığı kısa açıklamada “100 yıl önce son Rus Çarı ve ailesinin nasıl öldürüldükleri tarihe gömülmüştür. Bolşevikler ve zaman hiçbir şahit bırakmadığı için gerçek hiçbir zaman öğrenilmeyecek” açıklamasını yaptı.
Çar ailesiyle ilgili yapılan bilimsel DNA araştırması yüzde 90 oranında uyum göstermişti. Geride kalan yüzde 10 oranı gerekçe gösteren Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril “Kilisenin hata yapma payı ve lüksü yoktur. 100. yıl dönümünde de bulguları Çar'a ait olduğunu kabul etmeyeceğiz. Yüzde yüz emin olduğumuzda kararımızı açıklayacağız” beyanında bulundu.
Kilisenin II. Nikolay naaşını tanımama polemiğine Kremlin Sarayı'nın şimdiki patronu Vladimir Putin karışmamayı tercih ediyor. Kremlin Sarayı Rus Ortodoks Kilesi'nin takındığı tavrı yorumsuz bırakmayı tercih etti.
Konuya siyasi açıdan yaklaşan Rusya Bilimler Akademisi ilahiyat uzmanı Roman Lukin ise II Nikolay krizine farklı açıdan yaklaşarak, “Rusya lideri Putin tahttan vazgeçen ve neticede Bolşevik Devrimin'in gerçekleşmesini sağlayan son Çar II. Nikolay’ı sevmiyor. Putin kahramanlık destanları yazan Rus Çarı III Aleksander ile Aleksander Nevsi hayranı. Dolayısıyla son Çar Nikolay’ı buhranlı dönem temsilcisi olarak gördüğü için kilise ile devlet arasındaki polemiğe karışmayacaktır” görüşünü dile getirdi.
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