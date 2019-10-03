Son kurban Justin oldu
ABD’li popçu Justin Timberlake (38), Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesi öncesi kırmızı halıda, ünlüleri taciz etmesiyle meşhur Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk’un kurbanı oldu.
Sediuk, yere kapanarak Timberlake’in bacaklarına sarıldı ve birkaç saniye içinde derdest edilip uzaklaştırıldı. ABD’ye girişi yasaklı Sediuk’un önceki kurbanları arasında Kim Kardashian, Gigi Hadid ve Bradley Cooper gibi ünlüler bulunuyor.
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