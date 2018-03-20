Son erkek beyaz kuzey gergedanı öldü
Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Dünya’nın son erkek beyaz kuzey gergedanı hayatını kaybetti. Böylece Dünya üzerinde, bu türe ait sadece 2 adet beyaz kuzey gergedanı kalmış oldu...
Dünya’nın son erkek beyaz kuzey gergedanı ‘Sudan’ Kenya’da uyutuldu. 45 yaşındaki Sudan’ın yaşa bağlı komplikasyonlara ve çoklu enfeksiyonlara bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Vahşi yaşamı koruma örgütlerinden WildAid, bir süredir gözlem altından tutulan Sudan’ın uyutulması kararının geniş bir veteriner ekibi tarafından alındığını bildirdi.
Son günlerini Kenya’daki Ol Pejeta Muhafaza Merkezi’nde geçiren Sudan, kaçak avcılara karşı silahlı askerler tarafından korundu. Ol Pejeta temsilcilerinden Elodie Sampere, “O çok kibar bir devdi. Cüssesi korkutucu olsa da, kişiliği bir harikaydı. Hiçbir kötü tarafı yoktu” şeklinde konuştu.
Sudan’ın ardından, yeryüzünde kalan 2 dişi beyaz kuzey gergedanı yumurtalarıyla Sudan’ın dondurulmuş spermleri kullanılarak tür devam ettirilmeye çalışılacak. Kuzey gergedanların yavrusu için, güney beyaz dişi gergedanlarının taşıyıcı anne olarak kullanması planlanıyor.
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