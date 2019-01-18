Son dakika... Zimbabve'de internetin fişi çekildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Zimbabve'de internetin fişi çekildi
GeriDünya Son dakika... Zimbabve'de internetin fişi çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraf: AP
18.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Zimbabve'de internetin fişi çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Zimbabve'de internetin fişi çekildi

Zimbabve'nin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetin ikinci bir emre kadar ülkedeki internet bağlantısının kapatılması talimatı verdiğini duyurdu.

Zimbabve'nin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetin ülkede akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sebebiyle patlak veren protestoları bahane ederek internet bağlantısının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatını verdiğini açıkladı.

ZİMBABVE'DEKİ PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ PROTESTOSU

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından ülkede mesajlaşma sitelerine yasak konulmuştu.

İnternet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtmişti.

Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır." ifadeleri yer verilmişti.

Zimbabve'de 3 gün önce petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede başta başkent Harare olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatılmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, önceki gün benzin fiyatlarını artırdığını açıklamıştı. Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) de dün tüm işçilere çağrı yaparak, 3 günlük grev kararı almıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika.. Rusya'da savaş uçakları çarpıştı

Kararı duydu! Ortalığı birbirine kattı

Ölü sayısı artıyor! 3 gün yas ilan edildi

Netanyahu'yu şoke eden karar