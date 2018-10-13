Son dakika: Yunanistan'da göçmen faciası
Yunan polisi bir aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin 10'unun göçmen olduğu belirtildi.
Süratli bir şekilde yol alan araç kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. 39 yaşındaki Yunan kamyonet sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.
Aracın içerisinde ölen 10 göçmenin Türkiye'den Yunanistan'a geçtiği belirtiliyor. Aracı kullanan kişinin de insan kaçakçısı olabileceği belirtiliyor.
Kazanın sabaha karşı 5'te Kavala şehrine yakın bir yerde meydana geldiği ifade edildi.
Yunan polisi, göçmenleri taşıyan aracın süratli bir şekilde tali yoldan ilerlediğini, aracın polislerden kaçmak için eski yolu kullandığını açıkladı. Kamyon sürücü ise son anda aracı fark ederek kaçmaya çalıştı ancak kazayı önleyemedi.
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