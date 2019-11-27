Son dakika... Yunanistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sİsmoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başkent Atina'da da hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Platanos kentinin 40 km kuzeybatısı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
M6.0 #earthquake strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 5 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/4drIGtN8TR— EMSC (@LastQuake) November 27, 2019
Gelen son dakika bilgisine göre, yerel saatle 09:23'te meydana gelen deprem yerin 56 km altında oluştu. Deprem başkent Atina'da da hissedildi.
Öte yandan Yunan deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarda, depremin Arnavutluk'ta dün meydana gelen depremle ilgisi bulunmadığını belirtti.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Prelim M6.0 Earthquake Crete, Greece Nov-27 07:23 UTC, updates https://t.co/aoD57mUSWA— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) November 27, 2019
21 Temmuz 2017'de Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmişti.
Depremin ardından yüzlerce kişi hastaneye kaldırılmış ve Ege Denizi'nde dalga boyu 1.5 metreye ulaşmıştı.
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