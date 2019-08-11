Son dakika... Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Kandiye kentinin 117 km güneyi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:02'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
#Sismo M 5.0 CRETE, #GREECE. 11-08-2019 07:02 UTC https://t.co/6u7TyOjE40 #Temblor #CSEM #EMSC pic.twitter.com/B7bE2vouBN— Monitor Sismico (@MonitorSismico) 11 Ağustos 2019
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