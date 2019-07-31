Son dakika... Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da, merkez üssü Girit Adası'ndaki Tilios kentinin 5 km kuzeybatısı olan olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerel saatle 07:40'ta meydana gelen deprem yerin 80 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake (#σεισμός) M5.3 strikes 21 km W of #Irákleion (#Greece) 4 min ago. Please report to: https://t.co/P1iZT6uaZW pic.twitter.com/cbz5AL4Pik— EMSC (@LastQuake) 31 Temmuz 2019
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