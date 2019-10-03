Son dakika... Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Marmaris, Dalaman ve Fethiye civarında da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da, merkez üssü Rodos Adası'nın 30 km güneydoğusu olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 07:44'te gelen ve Muğla kıyılarında'da hissedilen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.
5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi. Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.
M5.3 #earthquake (#deprem) strikes 58 km SW of #Fethiye (#Turkey) 4 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/5iWye1HhfC— EMSC (@LastQuake) October 3, 2019
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