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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: EMSC
03.10.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Marmaris, Dalaman ve Fethiye civarında da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da, merkez üssü Rodos Adası'nın 30 km güneydoğusu olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 07:44'te gelen ve Muğla kıyılarında'da hissedilen deprem yerin 2 km altında oluştu.

Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi. Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.


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