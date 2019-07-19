Son dakika... Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü başkent Atina'nın 26 km kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 14:13'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Depremin başkent Atina'da şiddetli biçimde hissedildiği ve halkın binaları boşalttığı aktarıldı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake (#σεισμός) M5.3 strikes 23 km NW of #Athens (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/aeftZniTqO pic.twitter.com/J7zGStdLnb— EMSC (@LastQuake) 19 Temmuz 2019
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