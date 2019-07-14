Son dakika... Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Aiani kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Aiani kentinin 8 km kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 13:50'da meydana gelen deprem yerin 15 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
M5.1 #earthquake (#σεισμός) strikes 85 km NW of #Lárisa (#Greece) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/BThBmqTa5l— EMSC (@LastQuake) 14 Temmuz 2019
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