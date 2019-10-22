Son dakika... Yunanistan'da 4 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kos Adası'ndaki Kardamaina kentinin 8 km güneydoğusu olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 15:23'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.
M4.0 #earthquake (#deprem) strikes 40 km SW of #Bodrum (#Turkey) 3 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/9zPX2mTNQG— EMSC (@LastQuake) October 22, 2019
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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