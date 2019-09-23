Son dakika... Yunanistan'da 4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 52 km kuzeyi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'de de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 53 km kuzeyi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:09'da meydana gelen ve Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
#Earthquake (#σεισμός) M4.5 strikes 52 km NW of #Kárpathos (#Greece) 3 min ago. More info: https://t.co/bjxj6Ul3Dv— AllQuakes - EMSC (@EMSC) September 23, 2019
#DEPREM: Ege Denizi, Datça açıklarında saat 10.09’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 23, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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