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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
GeriDünya Son dakika... Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.12.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

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