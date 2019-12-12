Son dakika... Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Felt #earthquake (#σεισμός) M5.4 strikes 109 km E of #Irákleion (#Greece) 6 min ago. Please report to: https://t.co/okQzgXDX0t pic.twitter.com/6P3ygOiQeU— EMSC (@LastQuake) December 12, 2019
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