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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
06.12.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Palaiochóra kentinin 24 km güneyi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 10:45'te meydana gelen yerin 2 km altında gerçekleşti.

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.

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