Son dakika... Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Palaiochóra kentinin 24 km güneyi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 10:45'te meydana gelen yerin 2 km altında gerçekleşti.

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.6 strikes 33 km S of #Chaniá (#Greece) 5 min ago. Please report to: https://t.co/iZMJSDkoGj pic.twitter.com/7zls254p9P