Son dakika... Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası açıkları olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmaris'te de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 41 km kuzeydoğusu olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Marmaris'te de hissedilen ve yerel saatle 14:58'de meydana gelen deprem yerin 30 km altında gerçekleşti.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
M5.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 97 km SW of #Ródos (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/OKwz4ICJmT— EMSC (@LastQuake) 28 Ağustos 2019
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