Son dakika... Yunanistan'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Karpathos Adası açıklarında saat 07:43'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmaris'te de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Karpathos Adası'nın 64 km güneybatısında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07:43'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Deprem Marmaris'te de hissedildi.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı yaşanmadı.
#Earthquake (#σεισμός) M5.0 strikes 64 km SE of #Kárpathos (#Greece) 8 min ago. More info: https://t.co/Bvy6a59q98— AllQuakes - EMSC (@EMSC) April 29, 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle