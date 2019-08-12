Son dakika... Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Analipsi kentinin 54 km kuzeyi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:57'de meydana gelen deprem yerin 55 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Crete, Greece 48 min ago pic.twitter.com/VakT2FT7kG— EMSC (@LastQuake) 12 Ağustos 2019
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