Son dakika... Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Analipsi kentinin 54 km kuzeyi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:57'de meydana gelen deprem yerin 55 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Crete, Greece 48 min ago pic.twitter.com/VakT2FT7kG