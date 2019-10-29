Son dakika... Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası'nda, merkez üssü Kandiye'nin 40 km kuzeyi 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 15:01'de meydana gelen deprem yerin 58 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake (#σεισμός) M4.4 strikes 40 km N of #Irákleion (#Greece) 2 min ago. Please report to: https://t.co/kKZjd9wopL pic.twitter.com/fiQmjgFjob— EMSC (@LastQuake) October 29, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle